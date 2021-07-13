從三高官「犯聚門」事件可窺探出，中資（香港）分公司的影響力其實可以很簡單，說穿了就是廿年來從灣仔頭國企總壇頂樓到灣仔尾民企老總私竇，由拜訪國企總壇頂樓演變到赴會民企老總私竇的政治日常。此事竟可既往不究，香港人才是真正經一事、長一智。

至於柏傲莊事件，不論是否人為也好，反正都是管理疏忽的問題，是否強大品牌效應下犧牲了建屋質素？又是否有人少看了年輕老闆維護自己名聲的決心？大包圍「賠凸」除了公司股東外，當然皆大歡喜，至少不會出現「我老豆買咗柏傲莊導致家庭破裂關注組」。

但即使是「經濟損失」承受得起，當然也有些是責無旁貸的，例如近年大熱的ESG主題講求綠色建築，即要由材料、運輸、施工、製造、廢料等環保；而柏傲莊今次「推倒重來」，能夠挽回消費者（及投資者？）信心，其他方面的損傷相信無論如何都會無法彌補。

近年有機會以VIP身份排隊睇新世界示範單位，由一入場的video介紹片開始，「xxx項目由鄭志剛先生主理，揉合xxx。鄭志剛先生xxx」，明顯地是要走精品化超高級路線，特別是單/兩幢式住宅項目，有不少確實是走出了本港少有的新方向，同時亦反映其極看重自己「鄭志剛」三個字。

由香港地產商後代的標籤，進化到國際年輕企業家的LinkedIn profile pic，積極推進，慷慨地（未必是最有經濟效益地）不問價推出多個高格調超離地精品樓盤，大玩藝術品味地產文化符號，幾近以虛入實，有別於貨如輪轉算到盡的傳統玩法；又大膽地利用新視野、多媒體、跨界別，打好輿論基礎，養兵千日，打卡多時，也是由幾個地產家族所衍生出來、兩夥最識play的「科創企」團隊（另一當然是維港投資)。

筆者就側聞其實一直以來，新世界系內的internal control都捉得頗緊，特別是屬於新新世界的K11品牌，去年底內地商業地產圈便曾傳出，新世界香港總部派專人兼律師赴上海，對上海K11總經理及相關人等審核，涉及內部反腐工作⋯，但就沒有提及是配合抑或主動展開。

本欄其後獲悉的內部講法是，這個只是新世界對內地K11高層的一般一貫一律做法，即使是戰略位置舉足輕重如上海，也會每隔一兩年時間便「起身」（全team內部調遷），想是怕內地營商文化多年現代化管理後仍然不同，故需以防萬一。而兩年後的今天，內部審核的對象，恐怕要變成香港的部門。

一直以來，本地幾大發展商在財經分析界眼中，新世界是有一定discount。隨著近年各個家族相繼交棒，加上現代企業化管理，客觀看是差價正慢慢收窄，又或因戰場並非香港樓市而再難直接比較。

鄭志剛的下（或下下下）一步恐怕是K11上市。對本港幾大地產發展商的年輕企業家，美國SPAC不單是全球企業快靚正的上市途徑，更加是獲全球專業投資者認證的綠色通道，有朝一日遠離中港快已出現的政經財金怪圈。他們大概不想代表現在的香港，更不想現在的香港代表他們。

有人話，每一次新世界出現問題，傳媒一般都會相對低調地處理，而且網上（KOL？）都會出現一些正面的傳聞和留言，只差未白事當紅事做。雖然這些類似公關模式的操作，很多人都不敢苟同，但在蘋果日報寫至最後一刻的Ｌ就反而覺得，「公關就係咁用㗎啦，唔通倒米咩；以前有公關手段唱好，同時另一邊都有輿論質疑或批評，只係依家會出聲鬧嘅人死晒。」

誰能鑿穿我

這種堅壯非堅壯

即使不是舊銀河系的修理員，也會是新世界系的驗樓師。同埋，我未去皇都戲院，仍未被保育。

久利生

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