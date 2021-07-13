對於下半年貨幣政策，孫國峰表示仍會堅持「穩字當頭」，主要根據國內經濟形勢和物價走勢，為經濟高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。貨幣總量方面會保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，結構上支持中小企業綠色發展、科技創新，貸款利率則促進社會綜合融資成本穩中有降。

生產者物價指數（PPI）最近幾個月按年急升，孫國峰認為是階段性，今年第二和第三季可能維持相對高位，有望在今年第四季和明年回落。他表示PPI 上升較快，既有去年同期疫情沖擊導致PPI 負增長形成的低基數因素，也有國際大宗商品價格上漲輸入性影響，隨著基數效應逐步消退和全球供給恢復帶來的輸入性影響減弱，PPI 將會回落。

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