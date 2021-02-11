港股三連升 收漲448點 二萬八得而復失 ATMX全線揚
文章日期：2021年7月13日 16:17
港股連升三個交易日，早段一度升穿28000點大關，日中最高見28052點，午後窄幅向上，惟收市未能重上28000點水平，收市升448點或1.63%，報27963點，成交金額1557億元，較上日增加0.7%；國指升167點或1.69%，報10113點。恒生科技指數收報7659點，升1.94%。
ATMX全日強勢，騰訊（0700）領漲大市，升3.93%，收報555.5元，貢獻恒指79點；阿里巴巴（9988）收報205.2元，升3.95%；美團（3690）收報295元，升3.44%；小米（1810）收報27元，升1.31%；快手（1024）午後穩步向上，收報158元，升5.69%。
藍籌中以吉利（0175）表現最好，埋單升5.18%，收報25.4元；藥明生物（2269）表現最弱，跌3.1%，收報131.3元，是跌幅最大的藍籌。
英倫銀行宣布，即時取消對大型銀行的派息限制。匯控（0005）收報45.05元，升2.62%；持有匯控8%的大股東中國平安（2318）升0.84%，收報71.95元。渣打（2888）升2.48%，報49.5元。
汽車經銷商股齊發力，中升（0881）一度創上市新高，高見77.6元，收市升4%，報76.65元；正通（1728）爆升26.74%，收報1.28元；美東（1268）升8.64%，報46.55元；永達（3669）升6.4%，報16.3元。
兩新股個別走，騰盛博藥（2137）升3.15%，報22.95元；華南職業教育（6913）跌16.98%，報1.32元。
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