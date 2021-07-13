周大福首季港澳同店銷售升1.1倍
文章日期：2021年7月13日 16:55
周大福（1929）收市後公布，截至6月底止本財年首季港澳同店銷售按年增長1.1倍，主要受惠於本地消費需求及低基數效應；內地同店銷售季內增幅亦達42.8%。
零售值增長方面，港澳地區錄得76.2%升幅，而內地則升約69.1%；至於港澳同店銷售量增約89.4%，內地則錄25.6%增幅。集團表示，儘管中國內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門的同店銷售表現持續復蘇。
若按產品劃分，港澳有關珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾等同店銷售增長錄得65.1%，而黃金首飾及產品則升近1.64倍；至於內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售增長2.7%，黃金首飾及產品亦錄65.5%升幅。
截至首季，集團於港澳、內地等地區共設4850個零售點，包括季內於內地開設259個零售點；另於台灣開設一個零售點。
周大福收報17.58元，升3.4%；全日成交1.06億元。
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