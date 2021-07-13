零售值增長方面，港澳地區錄得76.2%升幅，而內地則升約69.1%；至於港澳同店銷售量增約89.4%，內地則錄25.6%增幅。集團表示，儘管中國內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門的同店銷售表現持續復蘇。

若按產品劃分，港澳有關珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾等同店銷售增長錄得65.1%，而黃金首飾及產品則升近1.64倍；至於內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售增長2.7%，黃金首飾及產品亦錄65.5%升幅。

截至首季，集團於港澳、內地等地區共設4850個零售點，包括季內於內地開設259個零售點；另於台灣開設一個零售點。

周大福收報17.58元，升3.4%；全日成交1.06億元。

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