百達：氣候因素令股票回報每年降30基點
文章日期：2021年7月13日 16:40
瑞士百達資產管理今日發布報告，首次將氣候因素納入資產回報預期的分析中。該行指出，納入氣候變化因素後，對股票的回報預期每年約下降30個基點。其中，新興市場股票氣候風險較高，受到衝擊或更大，而在絕對基礎上，料氣候因素僅對歐洲股市、瑞士股市產生正面影響。
百達估計，未來十年MSCI 世界指數及美國股市的年均回報率將為7.5%，歐洲股市則為7.1%，納指回報可達8.5%。新興股市方面，該行預計未來十年年均回報可達6.8%。該行繼續看好黃金，相信可帶來3%的年均回報。
百達財富管理資產配置及宏觀研究主管戴卓鳴（Christophe Donay）表示，以往通用的「六四比例」投資組合（六成股票，四成債券）前景越發不樂觀。他表示，較為看好將倉位分成三份的「捐贈基金模式」，即三分一股票，三分一債券，三分一抗通脹的非流動性資產，包括黃金等。
中國前景方面，市場關注內地企業債壓力及經濟走向。百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東表示，企業債壓力上行，投資者有必要密切關注，但部分違約情況，亦說明內地當局正採取措施緩解壓力，尤其是針對高槓桿的行業。
人行上周五（9日）全面降準，超市場預期。陳東表示，相信是當局因應近期消費復蘇未達預期、基建及地產投資速度放慢，因而採取措施提振經濟。惟他表示，不認為本次降準是全面寬鬆的信號，而是政策制定者為應對短期阻力而採取的措施，未來貨幣政策則有望逐步由緊縮轉中性。
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