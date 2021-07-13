是次集團於內地進行的第三期臨床試驗，旨在評估環孢素A眼凝膠對中重度乾眼症患者的療效及安全性，當中涉及41個臨床試驗中心，並已招募共644名患者入組。招募工作於去年12月展開，並提前於今年4月中完成。此次試驗的患者退出率約為7%，反映研究的遵醫囑性理想。乾眼症為內地乃至全球最常見的眼科疾病之一，在內地的市場規模預計由2019年的4.301億（美元，下同）增長至2030年的67億元，複合年增長率達到28.4%。

環孢素A眼凝膠是兆科眼科為治療乾眼症而於中國研發的創新藥物。環孢素A眼凝膠是專利水凝膠，並已於內地以至國際範圍獲批專利。此創新藥方能夠提升環孢素A於眼表的藥物代謝動力學，效能與目前市場上用於治療乾眼症的環孢素A產品相類近。然而，有別於現有療法，兆科眼科的環孢素A眼凝膠含有獨特配方以延長藥物停留在眼表的時間，故此每天只需用藥一次，有別於傳統方式每天需要用藥兩次。

其他報道

英倫銀行取消銀行派息限制 匯控午後升逾4%

阿里投資「AEF大灣區創業基金」

路透：紫光股份獲阿里巴巴等以77億美元洽購 溢價最多七成

拜登政府據報將於本周警告美企在港運營風險

【有片：選股王】海爾智家上半年收入增四成 股價重返10、20天線

李嘉誠有「傷膝童年」 基金會全膝關節置換資助計劃加碼至4000萬元

凱知樂朗豪坊概念店首周營業額破100萬元

科技股成升市功臣 港股半日穩守二萬八 美團騰訊貢獻大市220點

傳萬科、金茂收購恒大項目資產包 恒大：消息嚴重不實

港元拆息個別發展 1個月HIBOR兩連跌

彭博：博通洽購SAS 進軍軟件行業