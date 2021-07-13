兆科眼科：冀環孢素A眼凝膠新藥明年商業化
文章日期：2021年7月13日 16:20
兆科眼科（6622）宣佈，集團的主要候選藥物之一，入組環孢素A眼凝膠用於治療乾眼症第三期臨床試驗的最後一名患者，已於7月12日完成給藥。有關療效及安全性的結果，將於完成分析後的數個月內公佈。集團計劃於今年底向國家藥品監督管理局提交新藥申請，目標最快於2023年為新療法進行商業化。
是次集團於內地進行的第三期臨床試驗，旨在評估環孢素A眼凝膠對中重度乾眼症患者的療效及安全性，當中涉及41個臨床試驗中心，並已招募共644名患者入組。招募工作於去年12月展開，並提前於今年4月中完成。此次試驗的患者退出率約為7%，反映研究的遵醫囑性理想。乾眼症為內地乃至全球最常見的眼科疾病之一，在內地的市場規模預計由2019年的4.301億（美元，下同）增長至2030年的67億元，複合年增長率達到28.4%。
環孢素A眼凝膠是兆科眼科為治療乾眼症而於中國研發的創新藥物。環孢素A眼凝膠是專利水凝膠，並已於內地以至國際範圍獲批專利。此創新藥方能夠提升環孢素A於眼表的藥物代謝動力學，效能與目前市場上用於治療乾眼症的環孢素A產品相類近。然而，有別於現有療法，兆科眼科的環孢素A眼凝膠含有獨特配方以延長藥物停留在眼表的時間，故此每天只需用藥一次，有別於傳統方式每天需要用藥兩次。
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