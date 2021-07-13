英倫銀行取消銀行派息限制 匯控午後升逾4%
文章日期：2021年7月13日 15:35
英倫銀行宣布，即時取消對大型銀行的派息限制。英倫銀行表示，與去年12月時發出的聲明一致，銀行派息會在今年回到標準資本設定和股東派息，銀行須按監管架構，包括年度壓力測試等，作出派息決定。
英倫銀行表示，取消限制是因為銀行資本仍然充足，以及新冠肺炎的不確定性顯著下降。英倫銀行指，本年度的壓力測試完整和最終結果，將在今年第四季度發布。銀行必須在經濟復甦期間繼續支持家庭和企業，隨著政府支持措施在未來數月逐步退出，銀行應對派息政策保持謹慎。
下午消息公布後，匯控（0005）擴大升幅逾2個百分點，最高見45.75元升4.21%，現報45.2元升2.96%。渣打（2888）亦最多升3.42%報49.4元，現報49.3元，升2.07%。持有匯控8%的大股東中國平安（2318）稍為加快上升，報71.75元，升0.56%。
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