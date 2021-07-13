英倫銀行表示，取消限制是因為銀行資本仍然充足，以及新冠肺炎的不確定性顯著下降。英倫銀行指，本年度的壓力測試完整和最終結果，將在今年第四季度發布。銀行必須在經濟復甦期間繼續支持家庭和企業，隨著政府支持措施在未來數月逐步退出，銀行應對派息政策保持謹慎。

下午消息公布後，匯控（0005）擴大升幅逾2個百分點，最高見45.75元升4.21%，現報45.2元升2.96%。渣打（2888）亦最多升3.42%報49.4元，現報49.3元，升2.07%。持有匯控8%的大股東中國平安（2318）稍為加快上升，報71.75元，升0.56%。

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