消息人士又指，若阿里巴巴於本月20日前提交具有約束力的報價，將與一家國企聯手購入相關股權。除了阿里巴巴，現時潛在買家亦包括無錫產業發展集團、北京電子控股，以及中資投資公司JAC Capital。上述4家潛在買方未有置評。

另一方面，據消息人士透露，紫光所持股份市值介乎62億至77億美元（約481.4億至598億港元），並較集團過去一個平均股價22.3元溢價最多七成。紫光集團回覆傳媒查詢時指，為減輕債務風險，公司「已在引資特別工作組的指導下接洽數家投資者」；若進入司法重組，集團將引入戰略投資者作安排。

紫光集團日前發公告指，收到北京市第一中級人民法院的通知，其債權人徽商銀行以集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務兼且明顯缺乏清償能力、具備重整價值和重整可行性為由，已向法院申請對紫光集團進行破產重整。該集團將依法全面配合法院進行司法審查，並積極推進債務風險化解工作。