李嘉誠有「傷膝童年」 基金會全膝關節置換資助計劃加碼至4000萬元
文章日期：2021年7月13日 12:59
本港首富、李嘉誠基金會創辦人李嘉誠就快93歲大壽，近年在社福、醫療服務從不缺席的誠哥，原來因為年少時做童工，每日都要搬與自身體重一樣的重物而傷膝，加上每天打高爾夫球帶來的勞損，故早係2007年赴美進行全膝關節置換手術，並體會到手術後對生命帶來多大的轉變。所以李嘉誠基金會公布，將「全膝關節置換手術」資助計劃由原來2000萬元，直接翻倍加碼至4000萬元。
其實誠哥一向健步如飛，正係「全膝關節置換手術」的最佳代言人，所以基金會都在社交網站上發布了一張，誠哥蹺住腳，睇住次子、電盈（0008）主席李澤楷旗下的now新聞台報導有關歐國盃的英格蘭撼意大利決賽片段的相片。而據講，誠哥正是睇到歐洲國家盃球員腳力凌厲，令他聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，旋即摧促團隊盡快公佈加碼至4000萬元資助的細節，讓更多病人受惠，再配上一句改寫的成語「吾膝如鈦」，意指膝如金重，不能輕易向疾病下跪（原為吾膝如鐵，比喻剛強不屈），真係既幫到now賣廣告，又宣傳到計劃，真係fit到漏。
相中誠哥一貫潮州人樸素風格，伴以清茶淡飯，但係對於幫人就絕不手軟，事關佢一知道基金會今年1月開始的2000萬元「全膝關節置換手術」資助計劃，在半年內已為200多名患者順利完成手術，非常高興，就決定加碼2000萬元，預計再多260名患者可受惠。
而且誠哥更公開「感謝寶血醫院（明愛）醫護團隊的熱誠參與， 為幫助在公立醫院等候做手術的膝患病人，醫院需增撥人手配合，共80多名醫護人員參與， 讓計劃順利落實 ，吾膝如鈦，膝患者能『走』無痛的一步，感激不盡﹗」
而寶血醫院（明愛）院長衛向安亦感謝基金會支持，指醫院上下深受鼓舞，全力參與計劃， 能夠讓240多名患者康復。而不少患者因膝關節問題未能工作或需要家人照顧，獲資助換膝後自行出外，不僅可減少家人負擔，還可重投工作，重燃不少家庭的希望。
據基金會資料顯示，第二期「全膝關節置換手術」資助計劃申請期為2021年7月19日至8月18日，申請條件只需家庭月入少於8萬元，並已在公立醫院輪候逾三年，並以在職人士或主要家庭收入者優先考慮。有意申請者只需直接向寶血醫院（明愛）遞交表格，經該院骨科醫生評估後，再按經濟狀況，決定申請人可獲七成半至全額資助。
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