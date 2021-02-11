科技股成升市功臣 港股半日穩守二萬八 美團騰訊貢獻大市220點
文章日期：2021年7月13日 12:18
港股半日向上，在科技股的帶動下，恒指一度抽升逾530點，收復28000點大關，高見28052點，半日收市穩守28000點大關，收報報28027點，升512點或1.86%，成交金額883億元；國指升214點或2.15%，報10159點。恒生科技指數收報7718點，升2.72%。
ATMXJ全面向上，美團（3690）領漲大市，收報301元，升5.54%，推高大市119點，同時為表現最好藍籌，騰訊（0700）獲中國市監總局批准收購搜狗，刺激股價向上，收報561.5元，升5.05%，貢獻大市101點；阿里巴巴（9988）收報206.4元，升4.56%，貢獻大市90點；小米（1810）收報27.2元，升2.06%；京東（9618）收報293元，升4.12%。
快手谷底反彈，半日收報164.4元，升9.97%。安信國際指，快手已經是恒生綜指成分股，最快9月2日能成為港股通。
藍籌中以藥明生物（2269）表現最差，半日跌1.77%，收報133.1元。
車股表現強勢，吉利（0175）收報25.4元，升5.18%；比亞迪（1211）收報234.8元，升0.77%；廣汽集團（2238）收報7.74元，升1.84%；長城汽車（2333）收報28.65元，升3.24%；小鵬汽車（9868）收報155.8元，升2.43%。
傳萬科、金茂收購恒大項目資產包，恒大澄清消息嚴重不實，收報9.23元，跌1.18%。
今日兩新股首掛，騰盛博藥（2137）低開高收，半日升3.37%，報23元；華南職業教育（6913）逆市向下，收跌14.47%，報1.36元。
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