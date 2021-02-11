港股半日向上，在科技股的帶動下，恒指一度抽升逾530點，收復28000點大關，高見28052點，半日收市穩守28000點大關，收報報28027點，升512點或1.86%，成交金額883億元；國指升214點或2.15%，報10159點。恒生科技指數收報7718點，升2.72%。