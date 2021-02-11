據悉，料交易於未來幾周完成，對該軟件開發商的估值為150億至200億（美元，下同）。該人士稱，尚未作最終決定，洽談或未能達成收購協議。博通和SAS 的代表不作評論。

若成功收購SAS，博通執行長Hock Tan 將可藉此進軍軟件領域。早於數年前，Tan 透過一系列交易，使博通成全球市值最大的半導體製造商之一，包括於2018年以190億元收購了CA Technologies，再於2019年以107億元收購了賽門鐵克公司的企業安全業務。SAS 總部位於北卡羅來納州卡裡，出售業務分析和管理軟件。

在最近一季，博通有27%的收入來自軟件業務。投資者最初不喜歡這些收購，但最終有關收購減少了公司應收對半導體市場的依賴。

博通的無線連接晶片用於蘋果公司的iPhone和其他智能手機。其開關晶片和訂製設計是Alphabet Inc. 的谷歌和Amazon.com Inc. 的AWS等雲計算巨頭麾下數據中心的重要組成部分。博通亦是機頂盒和家庭網絡設備所用晶片的主要供應商。

博通在紐約市場上漲1.2%，收報485.75元。該股今年上漲11%，落後於費城證券交易所半導體指數19%的漲幅。

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