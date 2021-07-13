據海關統計，今年上半年中國外貿進出口總值18.07萬億元人民幣（下同），比去年同期增長27.1%，其中出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。

單計6月份，出口以人民幣計按年增長20.2%，勝預期。進口以人民幣計按年增長24.2%，同勝預期。月內中國外貿進出口3.29萬億元，按年增長22%。中國外貿進出口已連續13個月實現同比正增長，與2019年同期相比，今年上半年的進出口增速達22.8%。中國6月貿易順差3328億元人民幣，高於市場估計的2700億元。

海關總署統計分析司司長李魁文指，中國外貿進出口總值連續13個月保持同比正增長，進出口規模創下歷史同期最好水平，繼續保持穩中向好態勢。

上半年，綜合保稅區進出口增長29.1%，自由貿易試驗區進出口增長32.1%，海南自由貿易港進出口增長46.1%，均顯著高於外貿總體增速。同期，跨境電商進出口增長28.6%，市場採購出口增長49.1%。

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