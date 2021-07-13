集團指，是次#goodshot抽獎活動歡迎所有於2021年8月31日或之前，已接種兩劑新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加。獎品包括價值逾60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，藉此實踐集團推動可持續發展的承諾，以及其他集團向旗下物業客戶採購的豐富獎品。是次活動將抽出30名得獎者。

參加者可於2021年7月13日10:00至9月2日23:59（香港時間）前往 #goodshot抽獎網站進行登記。得獎者將於2021年9月3日隨機抽出。抽獎結果將於2021年9月10日在#goodshot抽獎網站公佈及刊登於英文虎報及星島日報。#goodshot抽獎活動專員將以登記時提供的聯絡資料透過電郵、電話及短訊方式個別通知所有得獎者。

得獎者須按照指示，親身前往指定地點領取獎品。屆時，各得獎者須出示香港身份證正本及衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以證明其符合資格。所有得獎者必須於2021年10月31日前領取獎品。

嘉民集團大中華區首席執行官夏偉奇表示，「香港很幸運有充足的疫苗供應，但目前香港的疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平。接種疫苗是一項保障市民健康、改善本地疫情的重要措施，我們相信嘉民集團能在推動疫苗接種方面出一分力。我們衷心希望是次抽獎有助提高香港的疫苗接種率。」

獎品詳情：