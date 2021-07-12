卓悅創辦人葉俊亨夫婦再告陳健文違收購時簽訂協議
文章日期：2021年7月12日 21:02
連鎖化妝品銷售商卓悅（0653）新舊股東糾紛未止，集團創辦人葉俊亨及鍾佩雲夫婦上周五（9日）入稟高院，循民事控告卓悅現任主席兼大股東、「紫荊黨」創辦人之一陳健文，指陳違反向他們收購卓悅控股權時簽訂的協議，包括為卓悅尋找生意機會、以8.8億元收購荃灣卓悅大廈等，要求法庭頒令宣告原告股份買賣協議無效，令陳健文向葉俊亨夫婦交還卓悅股份、禁制陳罷免葉氏夫婦執行董事職務，以及須作出賠償。
根據入稟狀，葉俊亨夫婦在2019年與陳健文商討，向對方出售所持餘下四成卓悅股權，雙方至去年1月達成協議，陳健民以1.58億元向葉氏夫婦收購該批股份，交易同年4月9日完成。
不過，葉氏夫婦指，根據雙方買賣協議，陳健文成為卓悅大股東後，會替卓悅尋找生意機會、並於完成交易後兩年內，以8.8億元收購荃灣橫窩仔街卓悅大廈。此外，陳健文要確保董事會控制權，以及葉氏夫婦繼續留任為卓悅執行董事，可使用大廈會所及儲物室等。
葉俊亨夫婦指，葉鍾二人於今年6月29日被陳健文罷免卓悅執行董事職務。而被告亦沒有盡力替卓悅尋找生意機會及購入卓悅大廈。入稟狀指被告的作為令到原告造成損失，故要求法庭頒令宣告該股份買賣協議無效，要求被告交回卓悅的股份、禁制被告罷免葉鍾2人的職務及要被告作出賠償。
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