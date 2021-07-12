此外，集團披露與控股股東兼執董楊維、楊潤全、楊潤基及執董梁兆新之間的關連交易，集團與上述人士訂立2021年關連租賃協議，租用五項物業，即由2021年8月1日起至2023年3月31日止，為期20個月。

集團指，第1號物業鄰近集團的現有辦公室，將為其辦公室提供額外空間﹔第2號物業位於黃大仙住宅區附近，將用作經營集團的超市及外賣店。

第3號物業鄰近新蒲崗工廠及住宅大廈，將用作經營雜貨店，並為社區供應食品及相關產品。截至本公佈日期，集團經營七間超市。分別於第2號及第3號物業開設新的超市及外賣店以及雜貨店為集團新業務的擴張，並符合本集團多元化發展其業務組合的策略。

至於第4號及第5號物業地點鄰近集團的現有餐館，為集團的現有中式餐館的擴張。

富臨自近年社會運動及疫情打擊零售市道，不過集團依然為舊有業務及新業務擴張，並持續租用大股東關連物業作擴張。而在本月初，集團才披露截至今年3月底的財年，集團並未履行銀行融資協議所規定的其中一項財務契諾，相關未償還計息銀行借貸8467.6萬元，並須按要求償還。截至今年三月底，已逾期的租賃負債約為8000萬元。

當時，集團仍表示，需與現有貸款人成功磋商，使貸款人不會採取任何行動要求償還因拖欠本金及利息的未償還借貸違約而產生的款項；以及成功完成向集團主要股東建議出售其物業、獲業主減租、及獲得其他財務資源，包括來自主要股東的額外資金等招數以改善其流動資金及財務狀況。

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