恆指以陰燭收市，收市水平失守200 SMA，但仍在保歷加通道之內。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份 1058隻，下跌 670隻，整體市況偏好。

舜宇光學 （2382）公布2021年年6月各主要產品出貨量，其中手機鏡頭出貨量同比下降27.1%，環比下降13.7%，主要是因為受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩的影響。車載鏡頭出貨量同比上升34.6%，主要是因為公司車載鏡頭市場份額的上升及去年同期受疫情影響；環比下降25.2%，主要是因為汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨。手機攝像模組出貨量環比下降7.3%，主要是因為受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩的影響。數據公布後，舜宇光學股價受壓，收報 224.8元，跌2.35%。

馬來西亞因疫情關係，決定全國封鎖措施將無限期延長，更實施「強化行動管制令」，當地垂直整合製造(IDM)的工廠也被迫停工，影響到部分工序，IDM廠更通知客戶延期交收2周以上，這或會影響到晶片供應。受消息影響，個別晶片相關股向好，上海復旦（1385）、芯智控股（2166）、康特隆（1912）及華虹半導體（1347）分別升12.81%、9.72%、9.09%及6.57%。

首創集團旗下北京首創城市發展集團與首創置業（2868）訂立合併協議，擬以每股2.8元註銷H股，作價較停牌前交易日股1.72港元溢價約62.79%。消息公布後，首創置業股價大升，收報 2.51元，升 45.93%，是全日第2大升幅股份。

個股

丘鈦科技（1478）的主要業務為從事攝像頭模組的設計、研發、製造及銷售業務。

集團早前公布於2021年6月主營產品銷售數量，其中攝像頭模組銷量按年升20.5%至3838.9萬件，按月微升0.3%。其中1000萬像素及以上攝像頭模組按年、按月跌1%、7.6%；800萬像素及以下攝像頭模組按年增長120%，按月升22%。集團6月指紋識別模組銷量則按年增長50.6%至1025萬件，按月升35.4%。其中，屏下指紋識別模組銷量按年、按月分別增長72%、39%。

數據公布後，丘鈦科技股價向好，重上10 SMA，並在在金融科技系統中出現信號。股份上日收報15.7元，市盈率18.397倍，周息率0.318%。

文：百利好証券策略師岑智勇

- 筆者為香港證監會持牌人士，不持有上述股份