同時，董事孫為民亦於7月12日提出辭去公司副董事長、董事任職，董事孟祥勝於7月12日辭去公司董事任職等，而張近東提名張康陽作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

而阿里巴巴（9988）、海爾、美的、TCL、小米（1810）等組成的新新零售基金二期在入股後，有權提名兩名非獨立董事，該基金提名冼漢迪、曹群為公司第七屆董事會非獨立董事候選人﹔而在董事楊光於7月12日提出辭去董事職務，股東淘寶（中國）軟件則提名黃明端作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

而由於張近東及孫為民辭任董事長及副董事長，故集團推舉任峻履行董事長職務，直至公司完成新的董事長選舉。

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