張近東辭蘇寧易購董事長 改任名譽董事長
文章日期：2021年7月12日 19:09
蘇寧易購（深：002024）引入阿里巴巴（9988）、海爾、美的、TCL、小米（1810）等後，集團公布，創辦人張近東已於2021年7月12日辭去董事長、董事任職以及董事會戰略委員會主任委員職務﹔另集團通過聘任張近東為公司名譽董事長，指張近東將繼續發揮其多年在零售行業發展中積累的經驗與能力，為公司中長期的戰略發展提供寶貴的意見和建議，在管理變革、推進企業文化傳承等方面對公司給予指導。
同時，董事孫為民亦於7月12日提出辭去公司副董事長、董事任職，董事孟祥勝於7月12日辭去公司董事任職等，而張近東提名張康陽作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
而阿里巴巴（9988）、海爾、美的、TCL、小米（1810）等組成的新新零售基金二期在入股後，有權提名兩名非獨立董事，該基金提名冼漢迪、曹群為公司第七屆董事會非獨立董事候選人﹔而在董事楊光於7月12日提出辭去董事職務，股東淘寶（中國）軟件則提名黃明端作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
而由於張近東及孫為民辭任董事長及副董事長，故集團推舉任峻履行董事長職務，直至公司完成新的董事長選舉。
其他報道
人行降準 恒指升幅收窄至170點 優趣匯上市潛水23% 領悅無升跌
騰盛博藥超購291倍一手中籤率5% 華南職業教育中籤率20%
MIRROR Ian伙女神阿冰為譚仔三哥拍宣傳片 花姐扮呢個角色...