阮指，這些個人信貸產品設計構思相對新穎，但意味對銀行客戶而言感覺必定會較陌生，故金管局要求有關的虛擬銀行加強對客戶披露，例如清楚說明貸款相連存款戶口能夠獲得較佳存款利率的金額或利率上限；以及當客戶未能償還預支金額時，要提醒他們銀行會將有關款項轉作貸款並開始計息等。

他又指，市民對虛擬銀行服務大感興趣，但未必有足夠認識，需多點時間了解新產品的設計特性及條款，金管局要求銀行須就產品設計顧及客戶需要；清楚向客戶披露產品特徵和風險，特別是利率和未能如期償還款項的後果；以及向客戶詳細說明有關的合約條款，令消費者在享用有關新銀行產品前，能夠清楚明白相關細節及是否切合自己的需要，而銀行為客戶提供新產品、新服務及新體驗的同時，亦須繼續秉持以客為本、公平待客的原則。

他亦提到，有一些銀行與其他商業機構合作，在該銀行開戶口、存款或借貸的客戶，將獲得各樣推廣優惠，但客戶可能需要提供個人資料，或滿足某些條件，例如成功推薦親友開戶，才能享用。金管局留意到有關情況，已要求銀行增加透明度，使客戶清楚了解如何能獲取有關優惠。

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