港交所譴責瀛晟科學前高層 涉私下轉賬900萬人幣
文章日期：2021年7月12日 18:03
港交所（0388）旗下聯交所公布，分別譴責及批評瀛晟科學（0209）6名前高層。聲明指出，前行政總裁衛國涉及未經董事會同意，向外部收款人作出總值超過約900萬元人幣的轉賬或貸款。此外，衛國亦向自身全資擁有的公司作出無抵押免息貸款。
根據聲明，衛國於2018年至2019年間，向6名外部收款人轉賬約227萬元人幣，同時向公司以外的7家實體作出貸款或付款合共約704萬元人幣。事件令瀛晟科學未能按時刊發2018年全年業績，以及截至2019年6月底的中期業績。其他董事於2019年3月才知悉情況。
此外，聲明指出，衛國、公司前主席邢偉未有回應上市科查詢。聯交所聲明，由於二人故意或持續不履行其根據《上市規則》應盡的責任，若衛國及邢偉仍繼續留任該公司董事會成員，將會損害投資者的權益。惟二人於2019年已被罷免。
聯交所譴責衛國、邢偉、前獨董李方；批評前非執董林少鵬，前獨董黎明偉、劉信邦。根據資料，瀛晟科學主要從事玩具製造及貿易、證券投資、醫療保健產品研發等業務。
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