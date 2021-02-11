高盛認為，市場對港交所的定價將會更加基於中期前景，而非短期情況。就此，高盛將港交所今年至2023年的預測每股盈利（EPS）上調1%，將港交所12個月目標價由400元大幅上調至495元。評級由「賣出」轉為「中性」。

該行指出，監管不確定性將會加速中概股分散風險，而來港第二上市（或雙重主要上市）、上海科創板上市將是兩個主要可行的方法。報告列出不同假設，其中，若假設所有2016年以後外國上市的中國公司全部來港上市，以港股換手率作為基礎，料港交所現貨市場的日成交將會較年初至今日成交上升11%。

另一更為進取的假設，若所有中概股ADR將全部流通股份轉移至香港，以港股換手率作為基礎，料將為香港帶來約740億美元市值。報告指出，截至上周五（9日），按市值計，六成中概股ADR市值已在香港掛牌。在此假設下，現貨市場日成交將會較年初至今上升27%。

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