上周人行宣布降準，恒指今早高開328點後曾升最多396點，早市升幅曾收窄至75點，午後未有突破，高低波幅維持321點，收市升170點或0.62%，報27515點，成交金額1546億元，較上日減少17.23%；國指升60點或0.61%，報9945點。恒生科技指數收報7514點，升1.14%。