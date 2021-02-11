人行降準 恒指升幅收窄至170點 優趣匯上市潛水23% 領悅無升跌
文章日期：2021年7月12日 16:19
上周人行宣布降準，恒指今早高開328點後曾升最多396點，早市升幅曾收窄至75點，午後未有突破，高低波幅維持321點，收市升170點或0.62%，報27515點，成交金額1546億元，較上日減少17.23%；國指升60點或0.61%，報9945點。恒生科技指數收報7514點，升1.14%。
藍籌36隻升，20隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升8.83%，收報48.05元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.15%，收報285.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；舜宇（2382）跌2.35%，收報224.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.74%，收報534.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43元，升6.57%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報224.8元，跌2.35%。
北水南下合計轉淨流出5.82億元，南水北上合計淨流入16.42億元人民幣，終止連續2日流出。
領悅服務（2165）上市，定價4.19元，收報4.19元，無升跌；優趣匯（2177）上市，定價11.86元，收報9.04元，跌23.78%。
午後消息股表現
路透社：騰訊（0700）據悉將被勒令放棄獨家音樂授權。收報534.5元，跌0.74%。
大家樂（0341）推優質植物肉「招牌焗素豬扒飯」。收報16.2元，跌0.12%。
莎莎（0178）疫苗大抽獎今日起接受登記，送總值百萬元現金券。收報2.06元，升1.48%。
招商局置地（0978）發盈喜，料上半年多賺2.4至2.6倍。收報1.12元，升2.75%。
今早及隔晚消息股表現
復星醫藥（2196）向台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥，售1000萬劑疫苗。收報56.95元，升4.02%。
完美醫療（1830）獲控股股東增持。收報10.6元，升6.32%。
建滔集團（0148）盈喜中期料多賺至多4倍，建滔積層板（1888）多賺3.8倍。建滔集團收報42.45元，升6.26%；建滔積層板收報16.76元，升3.58%。
中升（0881）發盈喜，料中期多賺至少60%。收報73.7元，跌2.32%。
金科服務（9666）發盈喜，料上半年純利增逾七成。收報67.8元，升1.35%。
江山控股（0295）向國資委售7項目，料因此蝕3.46億。收報0.086元，跌4.44%。
佳源國際（2768）6月銷售按年升8%。收報3.11元，升0.65%。
中金公司（3908）把境內財富管理業務，轉移至中金財富。收報20.45元，升2%。
市監局禁虎牙併鬥魚，騰訊（0700）：將認真遵守審查決定。收報534.5元，跌0.74%。
耀才證券（1428）首季純利按年跌一成。收報1.88元，跌2.59%。
內地手機市場需求放緩，舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按年跌近3成。收報224.8元，跌2.35%。
因柏傲莊III拆卸重建捱沽，新世界（0017）斥1.1億元回購護盤。收報37元，跌0.94%。
中興通訊（0763）上半年淨利潤按年增逾一倍。收報24.85元，升13.47%。
龍湖（0960）六月合約銷售按年升7%。收報41.4元，升1.1%。
包浩斯國際（0483）今年第二季同店銷售挫近兩成。收報1.32元，升0.76%。
破頂股表現
破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.22元，收報4.2元，升1.45%；金斯瑞（1548）創上市新高，見38元，收報37.5元，升7.91%；上海復旦（1385）創上市新高，見25.3元，收報25.1元，升12.81%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見13.98元，收報13.98元，升24.16%；科濟藥業（2171）創上市新高，見34.5元，收報33.85元，升3.36%；信利國際（0732）創52周高，見2.47元，收報2.4元，升1.27%；創夢天地（1119）創52周高，見7.2元，收報6.88元，升11.15%；普華和順（1358）創52周高，見1.6元，收報1.51元，跌1.31%；新意網集團（1686）創52周高，見8.69元，收報8.68元，升1.28%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.38元，收報1.36元，升17.24%。
破底股方面
多隻近期上市的半新股破底，包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.54元，收報3.67元，跌6.14%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見149.5元，收報152.1元，跌2.37%；中原建業（9982）創上市新低，見1.82元，收報2.02元，升6.32%；喆麗控股（2209）創上市新低，見3.12元，收報3.17元，跌8.38%。
教育股破底，包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見2.95元，收報3元，跌0.99%；希望教育（1765）見52周低1.63元，收報1.72元，跌2.27%；成實外教育（1565）見52周低0.92元，收報0.94元，跌2.08%；中國新華教育（2779）見52周低2.01元，收報2.06元，跌2.37%；
科網股破底，包括，易居企業（2048）創上市新低，見4.98元，收報5.03元，跌3.08%；快手（1024）創上市新低，見147.2元，收報149.5元，跌2.16%；博雅互動（0434）見52周低0.49元，收報0.51元，無升跌；魯大師（3601）見52周低2.07元，收報2.15元，無升跌。
破底股包括，南方通信（1617）創上市新低，見0.237元，收報0.247元，跌0.4%；花樣年（1777）見52周低0.82元，收報0.82元，跌1.2%；粵海投資（0270）見52周低10.46元，收報10.52元，跌1.13%；神州控股（0861）見52周低4.75元，收報4.78元，無升跌。
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