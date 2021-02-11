受疫情影響，基金組織工作人員自去年以來一直在家工作。知情人士指，根據上個月與IMF執行董事會討論的計劃，選擇在家工作的員工，大多數有望可以每周兩到三天在家工作。該組織2700名員工中有90%以上在華盛頓工作。

知情人士透露，雖然IMF計劃在不久的將來保留其兩座總部大樓，但執行董事會與會者亦討論了縮減辦公室的計劃，不排除出售HQ2的一棟12層玻璃幕牆大樓。與會者亦計劃要求員工不在辦公室時，與在辦公室的員工共享辦公桌和工作空間。

IMF發言人Gerry Rice回覆指，有關計劃仍處於初步階段，正在考慮有關員工未來工作安排的各種選擇，現時尚未就在家工作計劃做出任何決定。 Rice又指，「無論工作安排如何，都會繼續確保員工的健康和安全。」

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