IMF據報考慮讓未來部分員工居家辦公 可能減少辦公空間需求
文章日期：2021年7月12日 15:22
《彭博》報道，隨著國際貨幣基金組織(IMF)計劃讓員工返回其位於美國華盛頓的總部大樓，IMF正在制訂一項戰略，允許員工在大流行病之後一周中的部分時間在家工作，有關安排可能會減少其對實際辦公空間的需求。
受疫情影響，基金組織工作人員自去年以來一直在家工作。知情人士指，根據上個月與IMF執行董事會討論的計劃，選擇在家工作的員工，大多數有望可以每周兩到三天在家工作。該組織2700名員工中有90%以上在華盛頓工作。
知情人士透露，雖然IMF計劃在不久的將來保留其兩座總部大樓，但執行董事會與會者亦討論了縮減辦公室的計劃，不排除出售HQ2的一棟12層玻璃幕牆大樓。與會者亦計劃要求員工不在辦公室時，與在辦公室的員工共享辦公桌和工作空間。
IMF發言人Gerry Rice回覆指，有關計劃仍處於初步階段，正在考慮有關員工未來工作安排的各種選擇，現時尚未就在家工作計劃做出任何決定。 Rice又指，「無論工作安排如何，都會繼續確保員工的健康和安全。」
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