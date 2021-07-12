大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示，投放資源開拓更為健康的素食系列，以 滿足健康飲食新常態，冀望能令大家樂品牌更為年輕化，同時為集團拓展全新客戶群。

梁可婷表示，今次推出的產品只屬計劃的起步點，將來希望能把綠色健康飲食延伸到不同產品系列繼續致力推動集團的四大可持續發展策略，包括「以客為先」、「員工為本」、「專注食物」及「保護環境」，除了為顧客及員工帶來歡樂同時為社區所有與業務有關的人士創造共享價值，達至多贏局面。

大家樂指，今次推出的「招牌焗素豬扒飯」是考慮到顧客對健康飲食有很大的需求，故特別於現有產品中挑選皇牌產品「招牌焗豬扒飯」進行改良，除了採用英國VegetarianSociety認可的優質植物肉外，更於醬汁及飯底著手，選用純植物蔬菜醬汁及有「營」高纖紅米蛋炒飯底，平衡味道與健康的各項需求，務求能為大眾帶來既美味又健康的綠色素食新選擇。

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