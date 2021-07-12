莎莎將於是次抽獎活動中總共送出價值港幣100萬元的莎莎現金券作為獎品。是次抽獎歡迎年滿18歲、持有有效香港身份證，並已在香港完成接種兩劑新冠疫苗的人士參與（曾患新冠 肺炎的康復者只須已完成接種一劑新冠疫苗）。參加者必須先登記成為香港莎莎網店（SaSa eShop）會員。

符合資格的市民可於 7 月 12 日中午 12 時至 9 月 30 日中午 12 時期間於抽獎活動網站登記參加幸運大抽獎。抽獎每逢周一舉行，首輪抽獎將於8月2日展開，最後一輪抽獎將於10月4日舉行。每名符合資格參加者只可登記報名一次。在首九輪抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至10月4日最後一輪抽獎為止。

每輪抽獎將由電腦系統隨機抽出50位得獎者，每位中獎者可獲價值港幣2000元的莎莎現金劵，可於莎莎本港零售店使用，有效期為三個月，亦會獲得爲期一年的莎莎實體店VIP會籍。得獎名單將於抽獎翌日在莎莎Facebook及抽獎網站內公布，得獎者亦會於抽獎日起七 日內透過 WhatsApp 或電話短訊方式獲得個別通知。得獎者須於收到通知日起一個月內親身 前往指定莎莎零售店領取獎品，並於領獎時出示香港身份證正本、新冠疫苗接種紀錄，及莎莎網店電子會員咭。

此外，為鼓勵莎莎員工接種新冠疫苗，集團將另設員工大抽獎，額外送出總值港幣20萬元的 莎莎現金券予得獎者，登記參加抽獎的香港員工須預先在香港完成接種兩劑新冠疫苗。

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