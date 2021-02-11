恒指升幅收窄 半日升185點 優趣匯上市倒跌16.69%
文章日期：2021年7月12日 12:10
恒指今早高開328點後，曾升396點，其後升幅收窄至最低位升75點，半日收市升185點或0.68%，報27530點，成交金額868億元；國指升77點或0.79%，報9963點。恒生科技指數收報7504點，升1.01%。
藍籌37隻升，18隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升8.51%，收報234.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.44%，收報286元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；安踏（2020）跌1.83%，收報182元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.58%，收報530元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報103.6元，升5.23%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報120.8元，跌3.75%。
北水南下合計轉淨流出7.82億元，南水北上合計淨流入46.33億元人民幣，終止連續2日流出。
領悅服務（2165）上市，定價4.19元，收報4.24元，升1.19%；優趣匯（2177）上市，定價11.86元，收報9.88元，跌16.69%。
復星醫藥（2196）向台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥 售1000萬劑疫苗。收報56.85元，升3.84%。
完美醫療（1830）獲控股股東增持。收報10.54元，升5.72%。
建滔集團（0148）盈喜中期料多賺至多4倍，建滔積層板（1888）多賺3.8倍。建滔集團收報42.8元，升7.13%；建滔積層板收報16.86元，升4.2%。
中升（0881）發盈喜，料中期多賺至少60%。收報74.45元，跌1.33%。
金科服務（9666）發盈喜，料上半年純利增逾七成。收報67.9元，升1.49%。
江山控股（0295）向國資委售7項目，料因此蝕3.46億。收報0.089元，跌1.11%。
佳源國際（2768）6月銷售按年升8%。收報3.1元，升0.32%。
中金公司（3908）把境內財富管理業務，轉移至中金財富。收報20.45元，升2%。
市監局禁虎牙併鬥魚，騰訊（0700）：將認真遵守審查決定。收報530元，跌1.58%。
耀才證券（1428）首季純利按年跌一成。收報1.94元，升0.52%。
內地手機市場需求放緩，舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按年跌近3成 。收報227.4元，跌1.22%。
因柏傲莊III拆卸重建捱沽，新世界（0017）斥1.1億元回購護盤。收報37.5元，升0.4%。
中興通訊 （0763） 上半年淨利潤按年增逾一倍。收報24.1元，升10.05%。
龍湖（0960）六月合約銷售按年升7%。收報41.1元，升0.37%。
包浩斯國際（0483）今年第二季同店銷售挫近兩成。收報1.31元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.22元，收報4.17元，升0.72%；金斯瑞（1548）創上市新高，見38元，收報37元，升6.47%；上海復旦（1385）創上市新高，見23.85元，收報23.85元，升7.19%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見13.26元，收報13.22元，升17.41%；科濟藥業（2171）創上市新高，見34.4元，收報33.95元，升3.66%；信利國際（0732）創52周高，見2.47元，收報2.45元，升3.38%；創夢天地（1119）創52周高，見7.2元，收報7元，升13.09%；普華和順（1358）創52周高，見1.6元，收報1.43元，跌6.54%；新意網集團（1686）創52周高，見8.68元，收報8.59元，升0.23%。
破底股方面
破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.58元，收報3.58元，跌8.44%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見149.5元，收報151元，跌3.08%；易居企業（2048）創上市新低，見5.1元，收報5.12元，跌1.35%；南方通信（1617）創上市新低，見0.237元，收報0.243元，跌2.02%；快手（1024）創上市新低，見147.2元，收報149.3元，跌2.29%；中原建業（9982）創上市新低，見1.82元，收報1.84元，跌3.16%；喆麗控股（2209）創上市新低，見3.12元，收報3.18元，跌8.09%；成實外教育（1565）見52周低0.92元，收報0.93元，跌3.13%；粵海投資（0270）見52周低10.58元，收報10.62元，跌0.19%；神州控股（0861）見52周低4.75元，收報4.81元，升0.63%；魯大師（3601）見52周低2.08元，收報2.1元，跌2.33%；新華保險（1336）見52周低23.25元，收報23.3元，跌0.64%；新東方在綫（1797）見52周低8.26元，收報8.3元，跌1.66%；恒大（3333）見52周低9.35元，收報9.4元，跌0.74%。
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