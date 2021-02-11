港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年7月12日 11:23
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.29點子至0.08893%。
港元現報7.7666元升值8點子，曾貶值最多8點子，報7.7682元，亦曾升值最多9點子，報7.7665元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.47點子至0.04804%；2星期HIBOR跌0.05點子至0.05946%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.15點子至0.16821%；6個月期HIBOR無升跌報0.25411%；12個月期HIBOR升0.11點子至0.36339%。
美元指數現報92.162升值0.032點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.10013%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0112%，終止連續2日擴闊，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年7月07日，當日利差報-0.0141%。
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