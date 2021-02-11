恒指高開328點 領悅上市升24.11% 優趣匯升3.04%
文章日期：2021年7月12日 09:28
恒指今早高開328點或1.21%，報27672點，成交金額36億元；國指今早高開124點或1.27%，報10010點。恒生科技指數開市報7520點，升1.22%。
藍籌48隻升，6隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）升2.79%，報287元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點；舜宇（2382）跌2.52%，報224.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報841.5元，升5.45%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報224.4元，跌2.52%。
兩間公司今公布業績，績前表現如下，迅銷（6288）無成交，報56元、維達（3331）無成交，報22.7元。
領悅服務（2165）上市，定價4.19元，開市報5.2元，升24.11%；優趣匯（2177）上市，定價11.86元，開市報12.22元，升3.04%。
復星醫藥（2196）向台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥 售1000萬劑疫苗。復星醫藥開市報57.6元，升5.21%。
完美醫療（1830）獲控股股東增持。開市報10.36元，升3.91%。
建滔集團（0148）盈喜中期料多賺至多4倍，建滔積層板（1888）多賺3.8倍。建滔集團開市報41.5元，升3.88%；建滔積層板開市報16.36元，升1.11%。
中升（0881）發盈喜，料中期多賺至少60%。開市報76.2元，升0.99%。
金科服務（9666）發盈喜，料上半年純利增逾七成。開市報69元，升3.14%。
江山控股（0295）向國資委售7項目，料因此蝕3.46億。無成交，報0.09元。
佳源國際（2768）6月銷售按年升8%。無成交，報3.09元。
中金公司（3908）把境內財富管理業務，轉移至中金財富。開市報20.55元，升2.49%。
市監局禁虎牙併鬥魚，騰訊（0700）：將認真遵守審查決定。開市報549.5元，升2.04%。
耀才證券（1428）首季純利按年跌一成。開市報1.92元，跌0.52%。
內地手機市場需求放緩，舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按年跌近3成 。開市報224.4元，跌2.52%。
因柏傲莊III拆卸重建捱沽，新世界（00017）斥1.1億元回購護盤。開市報37.8元，升1.2%。
中興通訊 （0763） 上半年淨利潤按年增逾一倍。開市報23.9元，升9.13%。
龍湖（0960）六月合約銷售按年升7%。開市報40.5元，跌1.1%。
包浩斯國際（0483）今年第二季同店銷售挫近兩成。無成交，報1.31元。
破頂股表現
破頂股包括，創夢天地（1119）創52周高，見6.58元，開市報6.58元，升6.3%。
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