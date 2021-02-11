港股ADR升421點 領悅、優趣匯上市
文章日期：2021年7月12日 08:58
人行降準，美股向上，港股ADR升421點或1.52%，報27765點，即月恒指夜期升460點，高水362點，報27707點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.08%，折合報549.7元；阿里巴巴（9988）升2.28%，折合報199.95元；美團（3690）升3.23%，折合報288.21元；匯控（0005）升2.45%，折合報44.62元；建行（0939）升0.35%，折合報5.57元。
道期現跌0.025%；標期現跌0.02%；納期現升0.04%。日股現升1.96%，韓股現升0.86%，澳股現升0.89%。
今日焦點股份可留意：
領悅服務（2165）上市，定價4.19元；優趣匯（2177）上市，定價11.86元。
復星醫藥（2196）向台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥 售1000萬劑疫苗。
完美醫療（1830）獲控股股東增持。
建滔集團（0148）盈喜中期料多賺至多4倍，建滔積層板（1888）多賺3.8倍。
中升（0881）發盈喜，料中期多賺至少60%。
金科服務（9666）發盈喜，料上半年純利增逾七成。
江山控股（0295）向國資委售7項目，料因此蝕3.46億。
佳源國際（2768）6月銷售按年升8%。
中金公司（3908）把境內財富管理業務，轉移至中金財富。
市監局禁虎牙併鬥魚，騰訊（0700）：將認真遵守審查決定。
耀才證券（1428）首季純利按年跌一成。
內地手機市場需求放緩，舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按年跌近3成 。
因柏傲莊III拆卸重建捱沽，新世界（00017）斥1.1億元回購護盤。
中興通訊 （0763） 上半年淨利潤按年增逾一倍。
龍湖（0960）六月合約銷售按年升7%。
包浩斯國際（0483）今年第二季同店銷售挫近兩成。