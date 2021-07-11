人行指，會議上各方重申將使用各類政策工具應對疫情沖擊，避免過早退出經濟支持政策，同時維護金融穩定和長期財政可持續性，防範下行風險和負面溢出效應。

會議同意繼續支持低收入國家應對疫情沖擊，敦促盡快在8月底前落實6500億美元等值特別提款權的普遍增發，呼籲國際貨幣基金組織盡快提出成員國自願向低收入國家轉借特別提款權的可行方案。

會議表示將在維護金融穩定的同時推動金融部門支持經濟復蘇。各方肯定了全球金融體系在疫情沖擊下的表現，同意應在流動性緩沖、順周期性等問題上完善政策框架，並繼續提高非銀行金融中介抵御風險的能力。

各方同意落實G20關於完善跨境支付體系的路線圖，期待就中央銀行數字貨幣相關議題進行討論，並強調全球穩定幣需遵守相關的法律和監管要求。

會議認為氣候變化導致的物理風險和轉型風險影響宏觀經濟和金融穩定，應採取措施加以應對，同意以氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議為基礎，推動落實氣候相關信息的披露要求和指引，為下一步協調制定全球層面的氣候相關信息報告的基準標準打下基礎。