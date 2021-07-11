評論稱，美國不斷升級對華戰略打壓，中國國安形勢面臨前所未有的挑戰。《環時》指出，不能因為有互聯網公司的部分股權由境外資本掌握，或是赴境外上市等原因，便引發國家安全漏洞。該報指出，有鑑於美國不斷強化對華信息技術防範，科企應該「嗅到這個問題的緊迫性」。

評論續指，成功的科企應協助內地當局，加快填補行業規則的空白，而不應利用規則空白搞「明顯有悖基本法律精神」以及「負面沖擊國家管理格局」的事情。評論指出，「走在前面」的科技企業不應導致不合理的壟斷或者競爭混亂。

《環時》總結指，互聯網企業為國力上升作出貢獻，但個別網路巨頭不應因此而驕傲，部分科企切不可用「大到不能倒」的思維，與國家監管體系進行博弈，甚至用個別公司的私利影響國家的整體規則建設。評論指出，民營企業與國企一樣，同樣需要治理；中國是要將互聯網公司的發展，與人民的利益、國安的利益更好地統籌。

內地當局接連對大型科技企業出手，引發市場討論。自去年年底叫停阿里（9988）有份持股的螞蟻科技上市後，內地接連就反壟斷事宜向包括騰訊（0700）、美團（3690）等巨企進行罰款。最新受到重擊的則是大型「獨角獸」、被視為Uber勁敵的滴滴（美：DIDI）。

滴滴據報因未獲得內地當局完全批准便赴美上市，被指「嚴重違法違規收集使用個人信息」，引發網信辦調查，現時其多個應用程式（App）已於內地被下架。滴滴本是阿里之後規模第二大的在美上市中概股，但近期股價暴瀉，上市10日內市值已蒸發約1700億元。