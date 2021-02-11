他指出，雖然在首一兩天小部份市民在透過「智方便」進行登記的過程中出現了些少阻滯，但經過迅速調節後，過程已回復順暢，所有市民都毋須輪候，一般只需數分鐘便能完成電子登記。

他提醒，消費券的登記已踏入第二周，在本周六 (即7月17日) 或之前完成的電子登記，獲核實資格的登記人會在8月1日收到第一期消費券。若在8月14日或之前完成，將會和選擇經書面方式遞交登記的市民一樣，在資格核實後會在9月1日收到第一期消費券。

陳茂波又指出了幾個市民想見的問題，首先，是何時收到登記結果的通知，他表示，以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。由於登記人數多，系統需要時間處理，請避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

第二是，當嘗試上載身分證複本，電腦系統竟顯示沒有相關登記紀錄。陳茂波指，登記人如果選擇以上載身分證複本作身份認證，須按螢幕提示在遞交電子登記的24小時後，才可到消費券計劃網站進行上載。

第三是消費券計劃的「在港居住」要求，陳茂波稱，計劃下「在港居住」的要求是登記人須於2021年6月18日之前的兩年期間曾經在港。換言之，如果登記人在2019年6月18日至2021年6月17日期間曾經在港，即使只是一天亦符合要求。

若登記人這期間內不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作，又或是福建/廣東養老計劃的受惠人等，亦符合有關要求。