美國總統拜登周五簽署新行政命令，旨在打擊科技巨頭、勞工和眾多其他領域行業內的反競爭做法。

據白宮的事實清單，這項命令包括72項行動及建議，涉及十多個聯邦機構，旨在重塑對公司合併和反壟斷法的思考。清單顯示，要求聯邦貿易委員會（FTC）挑戰早前為前任政府所放任的不良合併，推動FTC禁止職業許可限制，認為它們「阻礙經濟流動」。

清單亦提到，鼓勵聯邦通信委員會（FCC）恢復在特朗普政府期間所撤銷的「網絡中立」規則；通過支持州和部落努力從加拿大進口更便宜的藥物來降低處方藥價格；成立「白宮競爭委員會」（White House Competition Council），領導聯邦應對大公司不斷增長的經濟實力。

清單關注科技巨頭平台出現多個現象，包括收集過量個人資訊、不公平地與小本經營者競爭等，總統在行政命令中，鼓勵FTC就監察和積聚數據建立規則、建立規則禁止在互聯網市場不公平的競爭手法等。該行政命令亦要求監管機構實施一系列改革，包括加強對科技併購的審查。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）接受CNBC訪問時指，科技巨頭平台造成了重大問題，包括用戶在私隱及安全方面的問題、小企業在進入市場方面的問題等。