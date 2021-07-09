文件指出，一些證券公司尚未真正具備與注冊制相匹配的理念、組織和能力，項目遴選不審慎，核查把關不嚴格，內部控制不完善，「帶病申報」、「一查就撤」等問題較為突出，影響上市公司質量和行業形象。文件指，有必要標本兼治，既針對當前突出問題「出重拳」、「下狠手」，又要著眼行業長遠發展統籌考慮。

文件提出，中證監將建立由機關部門、證監局、自律組織共同參與的「投行業務監管聯席會議」機制，加強投行業務監管統籌協調，完善機構監管與業務監管、行政監管與自律監管、日常監管與稽查執法的協作配合，提升監管合力和監管效能。

中證監續指，將強化建設投行執業標準體系，完善信息披露、盡職調查、工作底稿等投行業務監管規則；全面強化立體追責，擴大現場檢查和督導面，對收到現場檢查或督導通知后撤回的項目，應依法組織核查，堅決杜絕「帶病闖關」的行為。

其他《指導意見》提出的措施包括，重點對項目撤回否決率高、公司債券違約比例高、執業質量評價低、市場反映問題較多的證券公司開展專項檢查；落實證券公司主要負責人、高管的管理責任；推動建立證券公司執業質量評價機制，對證券公司業務開展、質量控制和公司治理情況進行綜合評價。

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