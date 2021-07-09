建制派稱香港總商會慎重考慮聘港大學生 商會：實屬假消息
文章日期：2021年7月9日 18:39
港大學生會早前宣布悼念七一刺警疑兇梁健輝，事件引發風波之餘，亦傳出有企業「杯葛」港大畢業生的假新聞。建制派政客李梓敬今日於Facebook上載署名香港總商會的「嚴正聲明」，圖中稱「本會及旗下企業將慎重考慮香港大學畢業生的聘用，向恐怖分子致敬不能接受」。
香港總商會今日發聲明，澄清未有就聘用香港大學畢業生一事，於《大公報》刊登任何聲明，而在網上流傳的所謂總商會「嚴正聲明」實屬虛假消息。總商會續指，讉責此等惡意行為，蓄意誤導大眾，引發猜疑。
總商會指出，已就事件報警處理，並保留對涉事人士或組織採取法律行動的權利。李梓敬已刪除涉事貼文。另本報今日較早前報道，港大學生會評議會已宣布撤回悼念，表示將會辭職且向公眾道歉；港大其他學生聯會則表示，指反對任何形式的暴力。
香港總商會為本港規模最大的商界團體，其會員包羅本港大部分企業，亦涵蓋國際及中資企業。部分會員包括匯豐、恒生、長和、太古地產、新世界等。
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