香港總商會今日發聲明，澄清未有就聘用香港大學畢業生一事，於《大公報》刊登任何聲明，而在網上流傳的所謂總商會「嚴正聲明」實屬虛假消息。總商會續指，讉責此等惡意行為，蓄意誤導大眾，引發猜疑。

總商會指出，已就事件報警處理，並保留對涉事人士或組織採取法律行動的權利。李梓敬已刪除涉事貼文。另本報今日較早前報道，港大學生會評議會已宣布撤回悼念，表示將會辭職且向公眾道歉；港大其他學生聯會則表示，指反對任何形式的暴力。

香港總商會為本港規模最大的商界團體，其會員包羅本港大部分企業，亦涵蓋國際及中資企業。部分會員包括匯豐、恒生、長和、太古地產、新世界等。

其他報道

社區團購第一滴血 同程生活申請破產

彭博：匯豐杜嘉祺拒談國安法 遭對華政策跨國議會聯盟批評

包浩斯今年第二季同店銷售挫近兩成

瑞房交還兩佛山地皮 獲補償近32億元

人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋放長期資金約1萬億人幣

柏傲莊補償 銀行不會視作樓價回贈 不影響貸款金額

【羅仕揚專欄】祝你在亂流下平安

人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋放長期資金約1萬億人幣

內地6月新增人民幣貸款、社融、M2均高過預期

逾半港人登記電子消費券 陳茂波：全年經濟有望優於預期

交銀國際發盈喜 料上半年合併淨利潤增逾八成

恒指升191點 全周跌965點 三大指數創近20周最大跌幅

livi月中減liviSave 5萬以上至50萬元存款年利率 由0.5%降至0.4%

富瑞：7月初資金流向債券基金錄5個月新高

OneDegree：寵物險1萬張保單目標到數