港交所上市委員會委任5名新成員
文章日期：2021年7月9日 18:43
港交所（0388）旗下聯交所上市委員會每年均會重選成員，早前由上市提名委員會提名後，聯交所董事會今日公布最新委任名單。其中，有18名委員地位維持不變，有5人新加入委員會。上市提名委員會披露，早前共收到70份人士申請成為委員。
新加入委員，分別為空中雲匯（Airwallex）首席合規官兼總法律顧問陳劍音；美林（亞太）亞洲企業融資部主管兼董事總經理鄭建龍；高盛集團亞洲（除日本）醫療保健投資銀行聯席業務主管兼董事總經理趙文逸；睿亞資產創始人兼管理合伙人蔡瑞怡；羅兵咸永道資本市場服務合伙人梁寶華。
同時退任的5名委員，分別為去年上市委員會副主席、Rothschild & Co香港董事總經理嚴玉瑜、陳朝光、中國平安資本香港投資銀行部主管周弋邦、楊凱蒂、金融糾紛調節中心主席葉禮德。聯交所表示，感謝退任成員的服務。
聯交所上市委員會主要負責監察上市部，提供有關公司來港上市事宜的政策意見，審批《上市規則》的修訂，就上市申請、退市等重大事宜作出決定等。今年上市委員會方面，白禮仁獲委任繼續擔任上市委員會主席，包凱繼續擔任副主席；Renu Bhatia及Terence Keyes獲委任為副主席。
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