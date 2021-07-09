新加入委員，分別為空中雲匯（Airwallex）首席合規官兼總法律顧問陳劍音；美林（亞太）亞洲企業融資部主管兼董事總經理鄭建龍；高盛集團亞洲（除日本）醫療保健投資銀行聯席業務主管兼董事總經理趙文逸；睿亞資產創始人兼管理合伙人蔡瑞怡；羅兵咸永道資本市場服務合伙人梁寶華。

同時退任的5名委員，分別為去年上市委員會副主席、Rothschild & Co香港董事總經理嚴玉瑜、陳朝光、中國平安資本香港投資銀行部主管周弋邦、楊凱蒂、金融糾紛調節中心主席葉禮德。聯交所表示，感謝退任成員的服務。

聯交所上市委員會主要負責監察上市部，提供有關公司來港上市事宜的政策意見，審批《上市規則》的修訂，就上市申請、退市等重大事宜作出決定等。今年上市委員會方面，白禮仁獲委任繼續擔任上市委員會主席，包凱繼續擔任副主席；Renu Bhatia及Terence Keyes獲委任為副主席。

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