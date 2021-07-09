該兩幅地皮均仍未開發，7號及8號地皮均原獲批作辦公及商業用途，土地總面積分別約8109.35平方米及1.64萬平方米。

集團指，預計集團將不會因該交易產生重大收益或虧損，而目前公司擬將來自該交易之全部所得款項淨額用作集團之一般營運資金。

另外，截至六月底的第二季合約物業銷售額達到51.32億元，較2020年第二季的41.81億元升22.7%﹔當中住宅物業合約銷售額48.98億元和商業物業合約銷售額2.34億元。

今年首六個月累計合約物業銷售額逹到121.15億元，較2020年首六個月的62.22億元升94.7%，其中包括住宅物業合約銷售額118.74億元和商業物業合約銷售額2.41億元。另外，有343個車位於首六個月售出。

截至今年六月底止，集團錄得認購銷售總額為18.21億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。

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