瑞房交還兩佛山地皮 獲補償近32億元
文章日期：2021年7月9日 17:32
內房瑞安房地產（0272）公布，全資附屬公司佛山瑞房已與佛山當局訂立有關交還兩幅地皮（7號及8號地皮）的土地使用權儲備協議書，分別獲現金補償11.11億元人民幣（下同）（約13.33億港元）及15.42億元（約18.49億港元），合計約26.53億元（約31.82億港元）。
該兩幅地皮均仍未開發，7號及8號地皮均原獲批作辦公及商業用途，土地總面積分別約8109.35平方米及1.64萬平方米。
集團指，預計集團將不會因該交易產生重大收益或虧損，而目前公司擬將來自該交易之全部所得款項淨額用作集團之一般營運資金。
另外，截至六月底的第二季合約物業銷售額達到51.32億元，較2020年第二季的41.81億元升22.7%﹔當中住宅物業合約銷售額48.98億元和商業物業合約銷售額2.34億元。
今年首六個月累計合約物業銷售額逹到121.15億元，較2020年首六個月的62.22億元升94.7%，其中包括住宅物業合約銷售額118.74億元和商業物業合約銷售額2.41億元。另外，有343個車位於首六個月售出。
截至今年六月底止，集團錄得認購銷售總額為18.21億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
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