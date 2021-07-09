銀公：銀行可保留確認要求員工提交疫苗或檢疫證明的權利
文章日期：2021年7月9日 17:08
金管局上月初發出通告，要求銀行需會客和執行關鍵職能的員工，需在6月底前接種疫苗，未接種者需每隔兩周進行檢測。銀行公會表示，已取得私隱專員公署的指引，銀行會要求相關員工確認是否已接種疫苗，同時保留權利要求員工提交證明以供核實。
銀公表示，已提醒會員銀行在收集相關資料時，必須確保符合條例要求，避免收集不必要或過量個人資料。對於定期檢測的員工，銀行應該在條例框架下，跟進和檢視相關員工的檢測結果，並承擔相關檢測費用，以保障安全工作環境和有效率的持續營運計劃。
消費券計劃自7月初開始登記，銀行協助計劃收集書面登記表格。銀公表示，相關銀行過往參與現金發放計劃，累積不少經驗，因此自7月5日接受收表以來，分行的運作大致暢順。另外，如果個別長者忘記準備身分證副本，銀行會盡力協助。
對於下半年經濟表現，銀公對本港下半年經濟對此審慎樂觀。一方面，本地疫情近日漸趨穩定，加上疫苗接種率持續上升，有利於盡快放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及跨境活動。另一方面，因應政府一系列包括電子消費券，以及百分百擔保個人貸款等紓困措施，下半年的增長動力可望加強，銀公期望商業活動更趨活躍，帶動貸款需求。
目前香港銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定，銀行公表示，會將繼續密切留意市場變化，估計超低利率的環境，仍然會維持一段時間。
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