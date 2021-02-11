恒指升191點 全周跌965點 三大指數創近20周最大跌幅
文章日期：2021年7月9日 16:29
憂慮疫情影響經濟復蘇，恒指今早隨美股向下最多跌291點，跌穿250天線(27116.55點)後反彈最多297點，收市升191點或0.7%，報27344點，低位高低波幅589點，科技股反彈。本周三大指數全線向下，並創20周最大跌幅。
大市成交金額1867億元，較上日減少9%；國指升62點或0.64%，報9885點。恒生科技指數收報7429點，升1.47%。
藍籌21隻升，35隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升10.24%，收報44.15元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.33%，收報279.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點；長實集團（1113）跌3.47%，收報52.9元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.91%，收報195.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報37.3元，升7.96%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見148.4元，收報152.8元，跌4.5%。
北水南下合計淨流入32.97億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出2.11億元人民幣，較上日減少87.58%，連續第2日流出，累計流出19.12億元。
一周表現
恒指本周累跌3.41%或965點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為5.43%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升9.15%，其次為港交所（0388）及安踏（2020），分別升7.5%及5.4%。而表現最差的是交行（3328），累跌11.49%，其次為中人壽（2628）及建行（0939），分別跌9.14%及8.57%。
國指本周累跌5.09%或530點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為7.1%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升9.15%，其次為安踏（2020）及小米（1810），分別升5.4%及1.91%。而表現最差的是快手（1024），累跌16.59%，其次為交行（3328）及百度（9888），分別跌11.49%及9.78%。
科指本周累跌5.87%或462點，跌幅是2月26日後最大，當時收市跌幅為15.21%；本周表現最佳的是汽車之家（2518），累升2.7%，其次為小米（1810）及聯想（0992），分別升1.91%及1.13%。而表現最差的是快手（1024），累跌16.59%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及平安好醫生（1833），分別跌14.65%及9.94%。
午後消息股表現
新加坡：星港仍努力恢復旅遊，擬將氣泡稱呼改為旅行走廊。
彭博社：內地監管機構約見許家印，要求其儘快化解債務困境。
慕容家居（1575）終止配股賣盤，原投資方要求歸還5000萬元貸款。
今早及隔晚消息股表現
中國教育部部署支持探索開展暑期託管服務，個別教育股向上。希望教育（1765）收報1.76元，升2.33%。
喆麗控股（2209）上市，定價3.28元，收報3.46元，升5.49%。
醫思健康（2138）折讓2.9%配股予鄭志剛，持股增至6.5%，主席趁機減持。創上市新高，見16.26元，收報14.86元，跌0.54%。
港視（1137）6月日均3.65萬宗訂單，按年增22.5%。收報10.4元，升0.39%。
碧生源（0926）透過合營公司投資朝聚眼科（2219）帳面獲利2000萬。碧生源收報0.355元，升4.41%；朝聚眼科創上市新高，見17.8元，收報14.88元，跌10.04%。
遠東（0035）涉資1900萬換卓悅可換股債券，將持卓悅（0653）約20%權益。遠東發展收報3.11元，升0.97%；卓悅控股收報0.249元，無升跌。
新城發展（1030）上半年累計合同銷售金額按年升20.7%。收報7.11元，升2.89%。
長城汽車（2333）上半年汽車銷量增逾56%。收報27.5元，升8.06%。
福萊特玻璃（6865）發盈喜，料上半年淨利潤增最多1.7倍。收報31.65元，升1.12%。
小鵬汽車（9868）將被納入恒生綜指，但北水仍未可買。創上市新低，見150元，收報155.8元，升2.84%。
晶門半導體（2878）發盈喜，純利增1.2倍。收報1.12元，無升跌。
安踏（2020）公布，次季安踏品牌產品零售額年增35%至40%。收報185.4元，升6.86%。
恒大物業（6666）委任甄立濤董事長及執董，即日生效。收報8.82元，升4.01%。
寶龍地產（1238）6月合約銷售按年升2.1%。收報6.65元，升1.53%。
破頂股表現
破頂股包括，特步（1368）創上市新高，見16.32元，收報15.88元，升1.53%；上海復旦（1385）創上市新高，見22.6元，收報22.25元，升4.71%；信利國際（0732）創52周高，見2.38元，收報2.37元，升6.76%；創夢天地（1119）創52周高，見6.19元，收報6.19元，升8.6%；普華和順（1358）創52周高，見1.56元，收報1.53元，升30.77%。
破底股方面
內房股破底，包括，融信中國（3301）創上市新低，見4.21元，收報4.3元，升0.7%；融創（1918）見52周低23.85元，收報24.15元，升0.84%；禹洲（1628）見52周低1.86元，收報1.92元，升0.52%；佳兆業（1638）見52周低2.55元，收報2.59元，跌1.15%；龍光地產（3380）見52周低9.85元，收報10.04元，跌0.4%；世茂集團（0813）見52周低17.9元，收報17.92元，跌1.43%；時代中國（1233）見52周低8.25元，收報8.44元，升0.96%；奧園（3883）見52周低6.21元，收報6.28元，升0.64%；富力（2777）見52周低8.25元，收報8.39元，無升跌；美的置業（3990）見52周低15.3元，收報15.56元，跌0.26%；花樣年（1777）見52周低0.82元，收報0.83元，跌1.19%。
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.92元，收報2.97元，跌1.98%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.66元，收報3.91元，跌13.11%。
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.21元，收報1.23元，跌4.65%；新東方（9901）創上市新低，見47.2元，收報48.65元，跌6.08%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.96元，收報3.03元，升0.33%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.154元，收報0.154元，跌9.41%。
科網股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.41元，收報1.48元，跌1.99%；攜程集團（9961）創上市新低，見243.8元，收報249.6元，跌2.35%；易居企業（2048）創上市新低，見5.15元，收報5.19元，跌1.52%；百度（9888）創上市新低，見170.4元，收報174.4元，升0.52%；快手（1024）創上市新低，見148.4元，收報152.8元，跌4.5%。
半新股股破底，包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見150元，收報155.8元，升2.84%；康諾亞（2162）創上市新低，見65元，收報69.4元，升2.06%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見15.2元，收報16.72元，升4.37%；中原建業（9982）創上市新低，見1.87元，收報1.9元，跌9.52%。
其他破底股包括，摩比發展（0947）創上市新低，見0.495元，收報0.5元，無升跌；萬國數據（9698）創上市新低，見66元，收報68.25元，跌2.57%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.67元，收報9.13元，升2.47%。
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