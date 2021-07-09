有恐慌指數之稱的波幅指數（VIX）昨日上升11.05%至17.99，見約3周高位，而CNN恐慌與貪婪指數自上周的45進一步跌至32。美國10年期國債自周三（7日）的1.27厘的約5個月低位反彈，現時報1.33厘。

富瑞報告指出，環球債券基金流入主要由信用債帶動，期內有30億美元流入，為12周以來最多。流入主權債和地方債亦有明顯增加，分別有16億元和22億元。

該行指出，期內流入股市基金則相對較溫和，期內有63億美元。資金對各地市場的興趣分歧，流入歐股有39億美元，為3周新高，流入美股亦有18億美元。不過同期有6.95億美元自新興市場流出，其中自中國市場流6.54億美元。外資在亞洲沽出49億美元，而南向港股通錄得23億美元淨沽，為17周最大的淨沽出。

此外，受惠復蘇概念的價值股基金，自去年9月以來首見連續3個月錄淨沽出累計66億美元，7月1日至7月7日則有26億美元。相對而言，增長股基金在7月初錄得11億美元流入，連續4周有29億美元流入。

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