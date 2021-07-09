在仍然被疫情纏繞著的世代，連離別，也好像缺乏了離別的感覺，或許是距離感，減低了依依不捨的愁緒。限聚令繼續生效，限制了聯誼聚首的機會，特別是一些算不上極熟悉、又或因疫情而少了聯絡的朋友，只是在通訊群組簡單說句即將離港，甚至已到達彼岸，才在面書上更新已遠走他鄉，這些以前難以想像的情況，卻在身邊不經不覺地發生著。沒有親身道別的頃刻，自然就沒有情感的觸動，感覺上不似離別，但想深一層，說不定就這樣，已失去了今生今世和這位朋友見面的最後機會。

感情較深厚的朋友，當然會把握離港前的最後時光，盡量與值得親自道別的朋友，認真地吃頓飯、說句再見。畢竟要到一個新地方展開新生活，不是說走就走，少則幾個月，甚至是數以半年計的規劃。若果是從那條說不得的法例生效前，就立定決心要走，半年計劃、再加上半年實踐，處理好財務、未來住屋及子女教學等要事，來到這幾個月，適逢是新學期開始前的一段空檔，剛好是移民離港的高峰期。

「唔好諗得咁負面，你睇吓舊時公司成堆鬼佬，佢哋離鄉別井嚟香港做嘢，咪一樣咁生活。」與其說舊同事A是移民，不如說他是回家。97前早已移民過一次的他，2000年前後與家人回流，手持的外國護照是他能隨意選擇到哪處定居生活的本錢。若果是97年前要移民，相信想躲避甚麼，大家也心裡有數；所以當這份恐懼再次來襲，與父母及家人商量後，幾乎很快便得出了要走的結論。「喂，我驚遲啲呼籲朋友盡快移民，都會被指煽動佢哋逃離某政權嘅統治，會危及國家安全。你知我成日亂講嘢，為免講錯嘢要承受無妄之災，都係先走為妙。

「歧視問題係無得解決嘅。」曾經在外國生活過的他，當然不會傻得相信外國月亮特別圓。「細個返學當然俾人恰過，但你咁樂觀覺得香港冇歧視？只係較少種族歧視，但有更多資產歧視。」資產歧視？即是富人歧視窮人？「點止咁簡單，就算你有啲錢，都會俾更有錢嘅人睇唔起；就算買到個屯門兩房，都會俾個住九龍站嘅朋友睇唔起，呢個係香港獨有嘅歧視種類。喺外國，起碼大家對錢冇香港人咁上心，社會亦唔係咁資本咁功利，生活節奏都可以慢返啲。」

說起錢，移民最大問題就是錢。擁有足夠彈藥的人，其實任何時候去任何地方生活也游刃有餘；但能夠移民後就此退休的人畢竟是少數，如何維持生計實在充滿考驗。「如果話要搵返同香港差唔多工種、差唔多人工嘅工，我可以坦白咁同你講，無可能。」舊同事A 說著如此凝重的話題，神態依然輕鬆，莫非已有甚麼好路數？「呢個係取捨嚟，你想生活得比較自由，就可能要接受生活物質可能會變差。如果唔揀擇，外國不至於無工你做，不過未必係一啲發揮到你學識同專業嘅工種。」突然記起N年前，看過一篇有關十優港姐的文章，指她年幼舉家移民時，當中學副校長的麥爸爸，要轉職至擔任弱能人士康復員。「或者賺錢少咗、工種嘅體力勞動成份大咗，但係工時肯定冇香港咁長，工作量亦未必有香港咁大，話唔定Quality of Life提升咗。咁係賺咗定蝕咗？Who Knows？」

「你覺唔覺得香港好冇生氣？」相對舊同事A，舊同學B的移民決定，倒不是如此政治向。「你當我迷信啦，我覺得香港氣數已盡，唔覺得有咩行業仍然擴張緊，就算冇反修例、冇疫情，香港早已直線向下緊，冇咩行業係越請越多人，大部分都只係艱苦經營緊。」走到街上，臉上帶著口罩的黑壓壓人頭，確實一片死氣寂寂，了無生氣。除了追星帶來的片刻歡愉，你說香港人究竟已有多長時間沒有開懷大笑過？

「產業太單一，旅遊業畀疫情打冧咗之後，得返金融同地產仲維持到，但都唔係擴張，而係維持，遲啲更可能連維持都有難度。」這就是為甚麼香港人經常緬懷八九十年代的高速發展期，每個行業仍有發展空間，每個行業的職位數目均在擴充，做得幾年，30多歲已升任中層，30尾40頭可能已晉身高層。今日呢？當員工規模節節縮減，員工失卻了晉升機會，50歲的高層仍未退休，40歲的中層還在漫長等候，30歲的一群仍然處身低層，更不要說後來者，因為早在十年前已Freeze Headcount，試問怎會還有新人入行？

「唔好怪我做逃兵。」這是與舊同學B的道別宴上，最深刻的一句話。不是每個人都願意回饋這個成長的地方，這是可以理解的。哀莫大於心死，但又怎能夠怪連香港人也對香港失去信心？幾天前的新聞，那位剛升任百官之首的前武官說：「今日管治團隊比過去四年任何一刻，都對香港前景更有信心」，聽到後不禁冷笑，當一個政權全心全意打壓異見，將甚麼看不順眼的東西，也連繫到與國家安全有關，民生經濟事務「甩碌」卻一一以疫情開脫。若果這些肉麻演詞，不是示忠廢話而是真心感言，敢問他是哪來的自信？

聚有時，散有時，不要因為別人不肯走而妄作批判，也不要因為別人想法不同而將其視為陌路人，這是過去幾個月多次別離後所領悟到的小道理。形勢壞透只好對抗，要對抗的還包括負面情緒所誘發的心魔。「祝你在亂流下平安」，天各一方，這不是客套話，而是一句老土的心底話。

羅仕揚

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