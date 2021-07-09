集團又提到，收到終止通知書的同時，亦收到還款通知，要求償還營運資金貸款的未償還本金金額約為5000萬元人民幣及利息。

集團指，終止諒解備忘錄應該不會對集團的財務狀況及經營產生重大不利影響，並正就還款通知尋求意見。

集團於今日早市前停牌，停牌前股價為0.162元，股份將於今日午市起復牌。

慕容家居於今年6月15日收市後公布，向不少於六名獨立承配人配股（潛在投資者），由於配股數目將導致該批潛在投資者持有公司經認購股份及配售股份數目上限擴大之已發行股本逾50%，因而令公司的控制權有所變更。

慕容家居公布配股賣盤後，並於6月17日復牌，股份曾升超過1.6倍，當日收市仍升85.82%，收報0.249元。當時，慕容家居又披露，應其要求，於6月15日，潛在投資者已提供短期營運資金貸款予集團，總額為5000萬元，慕容家居以公司擔保及集團若干附屬公司股權的股份押記作抵押。營運資金貸款擬以可能配售事項的所得款項淨額償還。

其他報道

恒指250天線失而復得 半日升177點 內房、科網、教育、半新股破底

滬指險守3500點 創板指失守3400點

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

一嗨租車考慮來港上市 集資10億美元

路透社：美國將新增至少10間涉疆中國企業入黑名單

嘉民推百萬元大抽獎「谷針」 7月13日起接受登記 頭獎送Tesla電動車