主導大市的是科技股走勢，恒科指今早先跌後回升，由低位7152點起計，反彈幅度超3%。純以基本因素看，近期跌勢並不合理，但滴滴事件嚇怕市場，從北水持續大舉流走，連熟悉國情的投資者都相當悲觀。只是任何東西都有合理價值，加上短線超賣嚴，太低殘總會有買盤。

博反彈若以指數入手，以恒指作為參考，阻力現位於27500點至27700點，有大約200點至400點水位，博反彈最重要是嚴守止蝕，近期可以250天線作為參考。

個股方面，比較強勢的仍然是汽車股、體育用品股和龍頭醫藥股。長汽（2333）6月銷量約10.07萬輛，按年增22.71%，上半年銷量約61.82萬輛，按年增56.47%，股價升6.7%。安踏（2020）公布，第二季度安踏品牌產品的零售金額同比增長35-40%；FILA品牌產品零售金額同比增長30-35%；所有其他品牌產品零售金額同比增長70-75%，股價升6.5%。再加上藥明生物（2269），是在跌市中呈現強勢的入市選擇。

張兆聰

明報首席評論員