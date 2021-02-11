恒指250天線失而復得 半日升177點 內房、科網、教育、半新股破底
文章日期：2021年7月9日 12:13
恒指今早低開21點，曾跌最多291點，跌穿250天線(27116.5點)後曾倒升最多227點，恒指半日升177點或0.65%，報27330點，重上250天線，半日高低波幅519點。
大市半日成交金額1081億元；國指升31點或0.32%，報9853點。恒生科技指數收報7382點，升0.83%。
藍籌20隻升，35隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升7.49%，收報43.05元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.11%，收報278.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點；新世界發展（0017）跌5.34%，收報36.35元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.25%，收報43.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報80.55元，升5.43%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見148.4元，收報150.7元，跌5.81%。
北水南下合計淨流出1.94億元，較上日減少96.74%，連續第2日流出，累計流出61.4億元。南水北上合計淨流出1.13億元人民幣，較上日減少93.35%，連續第2日流出，累計流出18.14億元。
中國教育部部署支持探索開展暑期託管服務，個別教育股向上。希望教育（1765）收報1.78元，升3.49%。
喆麗控股（2209）上市，定價3.28元，收報3.75元，升14.33%。
醫思健康（2138）折讓2.9%配股予鄭志剛，持股增至6.5%，主席趁機減持。創上市新高，見16.26元，收報15.34元，升2.68%。
港視（1137）6月日均3.65萬宗訂單，按年增22.5%。收報10.24元，跌1.16%。
碧生源（0926）透過合營公司投資朝聚眼科（2219）帳面獲利2000萬。碧生源收報0.355元，升4.41%；朝聚眼科創上市新高，見17.8元，收報15.7元，跌5.08%。
遠東（0035）涉資1900萬換卓悅可換股債券，將持卓悅（0653）約20%權益。遠東收報3.1元，升0.65%；卓悅收報0.248元，跌0.4%。
新城發展（1030）上半年累計合同銷售金額按年升20.7%。收報7.06元，升2.17%。
長城汽車（2333）上半年汽車銷量增逾56%。收報27.15元，升6.68%。
福萊特玻璃（6865）發盈喜，料上半年淨利潤增最多1.7倍。收報32元，升2.24%。
小鵬汽車（9868）將被納入恒生綜指，但北水仍未可買。創上市新低，見150元，收報150.7元，跌0.53%。
晶門半導體（2878）發盈喜，純利增1.2倍。收報1.14元，升1.79%。
安踏（2020）公布，次季安踏品牌產品零售額年增35%至40%。收報184.8元，升6.51%。
恒大物業（6666）委任甄立濤董事長及執董，即日生效。收報8.74元，升3.07%。
寶龍地產（1238）6月合約銷售按年升2.1%。收報6.45元，跌1.53%。
破頂股表現
特步（1368）創上市新高，見16.32元，收報15.7元，升0.38%；信利國際（0732）創52周高，見2.34元，收報2.32元，升4.5%；創夢天地（1119）創52周高，見6.17元，收報6.09元，升6.84%。
破底股方面
內房股破底，包括，融信中國（3301）創上市新低，見4.21元，收報4.22元，跌1.17%；融創（1918）見52周低23.85元，收報24.05元，升0.42%；禹洲（1628）見52周低1.86元，收報1.88元，跌1.57%；佳兆業（1638）見52周低2.56元，收報2.57元，跌1.91%；龍光地產（3380）見52周低9.85元，收報10.02元，跌0.6%；世茂集團（0813）見52周低17.92元，收報17.96元，跌1.21%；時代中國（1233）見52周低8.25元，收報8.31元，跌0.6%；奧園（3883）見52周低6.21元，收報6.26元，升0.32%；富力（2777）見52周低8.26元，收報8.28元，跌1.31%；美的置業（3990）見52周低15.3元，收報15.38元，跌1.41%；花樣年（1777）見52周低0.82元，收報0.83元，跌1.19%。
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.96元，收報2.96元，跌2.31%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.66元，收報3.9元，跌13.33%。
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.21元，收報1.23元，跌4.65%；新東方（9901）創上市新低，見47.2元，收報48.7元，跌5.98%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.96元，收報3.07元，升1.66%。
科網股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.41元，收報1.48元，跌1.99%；攜程集團（9961）創上市新低，見243.8元，收報244.6元，跌4.3%；易居企業（2048）創上市新低，見5.16元，收報5.2元，跌1.33%；萬國數據（9698）創上市新低，見66元，收報67.8元，跌3.21%；百度（9888）創上市新低，見170.4元，收報173.6元，升0.06%；快手（1024）創上市新低，見148.4元，收報150.7元，跌5.81%。
半新股破底，包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見150元，收報150.7元，跌0.53%；康諾亞（2162）創上市新低，見65元，收報69.55元，升2.28%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.67元，收報8.73元，跌2.02%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見15.2元，收報15.98元，跌0.25%；中原建業（9982）創上市新低，見1.94元，收報1.97元，跌6.19%。