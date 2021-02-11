港元現報7.7682元貶值1點子，曾貶值最多7點子，報7.7688元，亦曾升值最多6點子，報7.7675元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03952%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05274%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.06%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.16667%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.25411%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.36232%。

美元指數現報92.446升值0.029點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.10288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0111%，連續2日擴闊，利差是2021年7月06日後最高，當日差距為-0.008%

對上一次連續2日擴闊，是2021年6月23日，當日利差報-0.0017%。

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