此前，高盛集團13位名任職第一年的分析師發表報告指，有些員工每周工作100小時，身心健康狀況不斷惡化。高盛放鬆週末的工作規定，並揚言要在最活躍業務上增加人手。

Lutnick表示，「覺得自己工作太辛苦的年輕銀行家，我認為他們應該選擇另一種生活。」他又指，進入該行業的人知道，他們必須非常努力工作才能取得成功。「成為投資銀行家需要大量工作，其中包括深夜和周末。」他稱，客戶希望他們的交易在緊迫的期限內完成。

在疫情大流行下，華爾街一些資深管理層對是否重返辦公室工作的立場不一。高盛執行長David Solomon稱，在家工作是一種「異常」，摩根士丹利董事長兼執行長James Gorman曾表示，能去紐約市餐廳用餐的員工應該也可以進入辦公室工作。另外，花旗集團新任執行長Jane Fraser正在推動家庭和工作之間的更多靈活性和界限。

其他報道

滬深三大指數全線低開 人行全周淨回籠600億人幣

恒指低開21點 喆麗上市升47% 醫思健康升6%

滴滴子公司違反反壟斷法被罰款

港股ADR跌57點 夜期高水55點 美期亞股向下 喆麗上市

醫思健康折讓2.9%配股予鄭志剛 持股增至6.5% 主席趁機減持

疫情憂慮 標指、納指見逾1個半月最大跌幅 道指跌259點