國統局公佈，內地6月份居民消費價格(CPI)按年升1.1%，低過市場預期的升1.2%，5月份增長1.3%。 6月份工業生產者出廠價格(PPI)按年增長8.8%，符合預期，5月份增長9%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，6月份，經濟保持穩定恢復，消費市場供應總體充足，居民消費價格運行平穩。

按月比較，CPI下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格下降2.2%，降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.40個百分點。食品中，受生豬產能持續恢復、壓欄肥豬集中出欄及消費需求季節性偏弱等因素影響，豬肉價格繼續下降13.6%。非食品價格由上月上漲0.2%轉為持平。非食品中，因國際原油價格上漲，汽油和柴油價格分別上漲2.1%和2.3%。

按年比較，CPI上漲1.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格由上月上漲0.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點，主要是豬肉價格降幅擴大帶動。食品中，豬肉價格下降36.5%，降幅比上月擴大12.7個百分點。

據測算，在6月份1.1%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，比上月擴大0.1個百分點；新漲價影響約為0.3個百分點，比上月回落0.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅與上月相同。

PPI方面，6月份，國內大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供求關係趨於改善，工業品價格漲勢有所趨緩。

按月，PPI上漲0.3%，漲幅比上月回落1.3個百分點。其中，生產資料價格上漲0.5%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格由上月上漲0.1%轉為下降0.2%。

按年，PPI上漲8.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落0.2個百分點；生活資料價格上漲0.3%，回落0.2個百分點。

據測算，在6月份8.8%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為2.4個百分點，比上月回落0.6個百分點；新漲價影響約為6.4個百分點，擴大0.4個百分點。

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