恒指低開21點 喆麗上市升47% 醫思健康升6%
文章日期：2021年7月9日 09:28
恒指今早低開21點或0.08%，報27131點，跌近250天線(27115.7點)，成交金額60億元；國指今早低開12點或0.13%，報9810點。恒生科技指數開市報7295點，跌0.36%。
藍籌29隻升，19隻下跌，10隻無升跌。海底撈（6862）升2.25%，報40.95元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.85%，報95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；匯控（0005）跌1.93%，報43.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
恒生科技指數成份股9隻升，11隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報44.6元，升1.13%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見155元，開市報155元，跌3.13%。
喆麗控股（2209）上市，定價3.28元。開市報4.83元，升47.26%。
醫思健康（2138）折讓2.9%配股予鄭志剛，持股增至6.5%，主席趁機減持。開市報15.86元，升6.16%。
港視（1137）6月日均3.65萬宗訂單，按年增22.5%。無成交，報10.36元。
碧生源（0926）透過合營公司投資朝聚眼科（2219）帳面獲利2000萬。無成交，報0.34元。
遠東（0035）涉資1900萬換卓悅可換股債券，將持卓悅（0653）約20%權益。遠東無成交，報3.08元；卓悅無成交，報0.249元。
新城發展（1030）上半年累計合同銷售金額按年升20.7%。開市報6.91元，無升跌。
長城汽車（2333）上半年汽車銷量增逾56%。開市報26.1元，升2.55%。
福萊特玻璃（6865）發盈喜，料上半年淨利潤增最多1.7倍。開市報30.4元，跌2.88%。
小鵬汽車（9868）將被納入恒生綜指，但北水仍未可買。開市報151.6元，升0.07%。
晶門半導體（2878）發盈喜，純利增1.2倍。開市報1.11元，跌0.89%。
安踏（2020）公布，次季安踏品牌產品零售額年增35%至40%。開市報177.3元，升2.19%。
恒大物業（6666）委任甄立濤董事長及執董，即日生效。開市報8.58元，升1.18%。
寶龍地產（1238）6月合約銷售按年升2.1%。無成交，報6.55元。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見49.25元，開市報49.25元，跌4.92%；攜程集團（9961）創上市新低，見249元，開市報249元，跌2.58%；快手（1024）創上市新低，見155元，開市報155元，跌3.13%；神州控股（0861）見52周低4.86元，開市報4.86元，跌0.82%；阿里巴巴（9988）見52周低195元，開市報195元，跌1.17%；中國平安（2318）見52周低71元，開市報71元，跌0.91%；新東方在綫（1797）見52周低8.54元，開市報8.54元，跌0.35%；平保（2318）見52周低71元，開市報71元，跌0.91%；上海電氣（2727）見52周低1.92元，開市報1.92元，跌3.03%。
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