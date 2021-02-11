港股ADR跌57點 夜期高水55點 美期亞股向下 喆麗上市
文章日期：2021年7月9日 08:51
美股向下，港股ADR跌57點或0.21%，報27095點，即月恒指夜期升108點，高水55點，報27208點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.38%，折合報525.98元；阿里巴巴（9988）跌1.64%，折合報194.06元；美團（3690）跌0.14%，折合報267.22元；匯控（0005）跌0.42%，折合報43.77元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.58元。
道期現升0.043%；標期現跌0.04%；納期現跌0.13%。日股現跌1.04%，韓股現跌0.7%，澳股現跌1.1%。
今日焦點股份可留意：
喆麗控股（2209）上市，定價3.28元。
醫思健康（2138）折讓2.9%配股予鄭志剛，持股增至6.5%，主席趁機減持。
港視（1137）6月日均3.65萬宗訂單，按年增22.5%。
碧生源（0926）透過合營公司投資朝聚眼科（2219）帳面獲利2000萬。
遠東（0035）涉資1900萬換卓悅可換股債券，將持卓悅（0653）約20%權益。
新城發展（1030）上半年累計合同銷售金額按年升20.7%。
長城汽車（2333）上半年汽車銷量增逾56%。
福萊特玻璃（6865）發盈喜，料上半年淨利潤增最多1.7倍。
小鵬汽車（9868）將被納入恒生綜指，但北水仍未可買。
晶門半導體（2878）發盈喜，純利增1.2倍。
安踏（2020）公布，次季安踏品牌產品零售額年增35%至40%。
恒大物業（6666）委任甄立濤董事長及執董，即日生效。
寶龍地產（1238）6月合約銷售按年升2.1%。
其他報道
醫思健康折讓2.9%配股予鄭志剛 持股增至6.5% 主席趁機減持