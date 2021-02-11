疫情憂慮 標指、納指見逾1個半月最大跌幅 道指跌259點
文章日期：2021年7月9日 08:15
變種病毒疫情擴散，加上上周首次申領失業救濟人數上升，市場憂慮疫情破壞經濟增長，美股三大指數齊齊向下，標指、納指見逾1個半月最大跌幅，道指亦見近半個月最大跌幅。另外，美債息亦向下，其中，美國10年期債息低見1.2479厘，是2月16日1.2216點後最低。
道瓊斯工業平均指數收跌259點，跌幅0.75%，報34421點。標普500指數收跌37點，跌幅0.86%，報4320點。納斯達克綜合指數收跌105點，或0.72%，報14559點。
高盛跌2.37%，報358.94美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而波音升2.15%，報236.77元，貢獻道指32點。
科技股方面，蘋果收市報143.24元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2500.88元，跌1.13%，亞馬遜收市報3731.41元，升0.94%，Facebook收市報345.65元，跌1.38%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.73%，報451點。德國DAX指數收跌1.74%，報15420點；法國CAC 40指數跌2.01%，報6396點；英國富時100指數收跌1.69%，報7030點。