變種病毒疫情擴散，加上上周首次申領失業救濟人數上升，市場憂慮疫情破壞經濟增長，美股三大指數齊齊向下，標指、納指見逾1個半月最大跌幅，道指亦見近半個月最大跌幅。另外，美債息亦向下，其中，美國10年期債息低見1.2479厘，是2月16日1.2216點後最低。