該集團指出，周達權已提交辭呈，辭去執行董事、營運總裁、執行委員會及薪酬委員會成員以及公司秘書職務，於7月2日起生效。其亦於今日以電郵方式，收到執行董事兼行政總裁張劍虹的辭職信，辭去執行委員會和提名委員會成員以及其於集團內的其他職務，全自6月30日起生效。另熊自強則因為決定從事其他個人發展，遞交辭任財務總裁之辭呈，自7月2日起生效。隨著張劍虹離任，集團董事會將考慮委任一名提名委員會新成員。

獨立非執行董事Mark Lambert Clifford，則獲委任為薪酬委員會成員，自7月2日起生效。壹傳媒表示，對張劍虹、周達權及熊自強於任內，尤其是在這前所未有的非常時期，為集團作出之辛勞及貢獻致以崇高敬意。

經此最新變動，壹傳媒只有非執行董事葉一堅、獨立非執行董事Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁留任董事會。其股份自6月17日起停牌，並繼續停牌，直至另行通知。