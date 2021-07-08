港交所要求壹傳媒確認業務 不足支持上市或被退市
文章日期：2021年7月8日 21:48
壹傳媒（0282）公布，集團的兩名執行董事包括周達權及張劍虹分別呈辭，分別於7月2日及6月30日起生效。另財務總裁熊自強亦因個人發展為由，提出辭呈，於7月2日起生效。集團因此沒有執行董事。另現任獨立非執行董事Mark Lambert Clifford，則獲委任為酬委員會成員。另聯交所已要求，集團是否仍維持足夠的營運及資產水平，以保證其根據上市規則第13.24條的持續上市地位提供詳細評估。倘無法滿足上市規則第13.24條的規定，其上市地位可能會受到影響。
該集團指出，周達權已提交辭呈，辭去執行董事、營運總裁、執行委員會及薪酬委員會成員以及公司秘書職務，於7月2日起生效。其亦於今日以電郵方式，收到執行董事兼行政總裁張劍虹的辭職信，辭去執行委員會和提名委員會成員以及其於集團內的其他職務，全自6月30日起生效。另熊自強則因為決定從事其他個人發展，遞交辭任財務總裁之辭呈，自7月2日起生效。隨著張劍虹離任，集團董事會將考慮委任一名提名委員會新成員。
獨立非執行董事Mark Lambert Clifford，則獲委任為薪酬委員會成員，自7月2日起生效。壹傳媒表示，對張劍虹、周達權及熊自強於任內，尤其是在這前所未有的非常時期，為集團作出之辛勞及貢獻致以崇高敬意。
經此最新變動，壹傳媒只有非執行董事葉一堅、獨立非執行董事Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁留任董事會。其股份自6月17日起停牌，並繼續停牌，直至另行通知。